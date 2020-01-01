Pippen: "Chicago, serbest oyuncuların hedeflediği bir yer değil"

NBA efsanesi Scottie Pippen, eski takımı Chicago Bulls'un, serbest oyuncuların hedeflediği bir yer gibi görünmediğini söyledi.



Yeni genel menajer Yardımcısı Arturas Karnisovas liderliğindeki Bulls ön ofisi, ekibin önümüzdeki yıllarda alacağı yön konusunda bir karar vermek durumunda. Pippen'a göre, takım, serbest oyuncu dönemi yerine Draft'a odaklanmalı:



"Ben, Draft konusunda iyi iş çıkarılması gerektiğine inanıyorum. Bana kalırsa, geçmişte Bulls'un başarısı Draft yoluyla gelmişti. Ben, Michael ve Horace Grant o şehrin orijinal şampiyonlarıydık. Çoğumuz Draft'tan gelmişizdir. Draft yoluyla doğru yetenekleri bulmak durumunda olduklarını düşünüyorum. Chicago, serbest oyuncuların hedeflediği bir yer gibi görünmüyor. Asla bu şekilde yapılanmamıştır. Bu yüzden, bunun olmasını beklemiyorum."



