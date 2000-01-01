Pippen: "Bulls'daki işimden atıldım..."

Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen, Bulls'un kıdemli danışman işinden "atıldığını" açıkladı.



Pippen, Chicago'daki kadrodaki yetenek seviyesinin, rekabetçi bir NBA takımı olmak için "olması gerekenin altında" olduğunu söyledi.



Pippen ile yapılan röportaj 2020 All-Star maçının öncesinde kaydedilmiş olmasına rağmen, 15 Nisan'da Spotify'da yayınlandı. Chicago Tribune'dan Teddy Greenstein, Pippen için giriş diyalogu oluştururken, takımdaki rolünün ne olduğunu sordu:



Greeinstein: "Hepiniz özgeçmişi biliyorsunuz, ama biraz üzerinden geçelim, çünkü bunları söylemek oldukça şatafatlı ve eğlenceli. Altı kez NBA şampiyonu, yedi kez All-Star, sekiz kez All-NBA ilk savunma beşleri… Tüm zamanların en büyük 50 NBA oyuncusundan biri, 33 numaralı forması Chicago Bulls tarafından emekliye ayrıldı. Ve sen Bulls için büyükelçisin, değil mi? "



Pippen: "Öyleydim. Bu yıl işten atıldım. Pek kamuoyunda bilinsin istemiyordum, ama artık Bulls'da çalışmıyorum. Muhtemelen iyi bir şey, değil mi? Ben kendimi kazanmakla ilişkilendirmeyi severim."



2019-20 sezonu başlamadan önce, Bulls ve Pippen, rolünü tartışmak için bir araya gelmişlerdi. Pippen, Bulls büyükelçisi olarak işini sürdürmek istemiş olsa da, Bulls belirli taahhütler istediğinde, iki taraf bir kaynağa göre tazminat konusunda anlaşamamıştı.



