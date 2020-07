Pippen: "30 sene önceki bir olaydan ötürü niye rahatsız olayım ki?"

Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen, "The Last Dance" belgeselinin birkaç ay önce yayınlanmasından bu yana Michael Jordan ile görüştüğünü ve ikisi arasında bir sürtüşme olduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu söyledi.



Pippen, koç Phil Jackson 1994 Doğu Konferansı Yarı Finalleri'nin 3. maçının son pozisyonunda, Toni Kukoc için bir oyun çizdikten sonra, oynamayı reddettiği için belgeselde eleştirilmişti.



Pip, belgeseldeki tasvirinden memnun olmadığına dair iddialar hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Hiç üzülmedim. Neden 30 yıl önce olan bir şeyden ötürü rahatsız olayım ki? Beni hiç rahatsız etmedi. 90'lı yılların basketboluyla ilgili hiçbir şey görmeyen ya da bilmeyen genç nesillerimiz için bir fırsattı."



54 yaşındaki Pippen, Bulls ile altı NBA şampiyonluğu kazanmış, yedi kez All-Star olmuş ve iki Olimpiyat altın madalyası kazanmıştı. Şu anda ise bir ESPN programı olan The Jump'da NBA analistliği yapıyor.