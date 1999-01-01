Pippen, 1999'da Barkley ve Olajuwon'la neden şampiyon olamadı?

Hall of Fame oyuncu Scottie Pippen, 1998-99 sezonunda Houston Rockets'ın 'süpertakımının' başarısızlığı için neden olarak Charles Barkley'nin özveri eksikliğini ve Hakeem Olajuwon'un performans düşüşünü gösterdi.



Pek çok kişi, Rockets'ın 1998'de kadroda Olajuwon ve Barkley gibi isimlerin yanına Pippen'ı eklemesiyle, şampiyonluk adayı haline geldiğine inanmıştı. Lakin, işler planlandığı gibi gitmemişti.



Pippen, SiriusXM NBA Radio'da Rockets'ın süpertakımının beklentileri karşılayamaması hakkında konuştu:



"Biraz yaşlıydık. Bir dereceye kadar bir süpertakıma katıldığımı sanıyordum. Ama yürütemedik. Açıkçası ikinci sırt ameliyatımdan sonra, uyum sağlayamadığımı hissetmiştim. Hakeem'in ne kadar düşüşte olduğunun farkında değildim ve Charles'ın düşündüğüm kadar kendini adamış olmadığını fark etmemiştim.



Yani, Charles Barkley'nin şampiyonluk kazanmasına yardım etmek için Houston'a gitmiştim ama oraya vardığımda bu konuda hiç özverili olmadığını görmüştüm. Benim zaten altı yüzüğüm vardı, yani bir şampiyonluk kazanmak için kendi yolumdan gitmeye çalışmam gibi bir durum yoktu. Portland'a takasımı istememin sebebi de buydu."



Lokavt nedeniyle kısaltılan 1998-99 sezonunda, Rockets sezonu 31-19'luk bir dereceyle tamamlamış ve Batı Konferansı playofflarının ilk turunda Los Angeles Lakers'a 1-3 elenmişti.



Pippen, maç başına 14.5 sayı, 6.5 ribaund, 5.9 asist ve 2.0 top çalma ortalamalarıyla iyi bir sezon geçirmiş, Olajuwon maç başına 18.9 sayı, 9.6 ribaund ve 2.5 blok ortalamaları tutturarak All-NBA üçüncü takımına seçilmiş, Barkley ise 16.1 sayı ortalama yakalamış ve maç başına 12.3 ribaund ile takımın o alanda lideri olmuştu.



