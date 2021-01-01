Pippen: "1994, kariyerimde en eğlendiğim sezonlardan biriydi"

Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen, 1994'te Michael Jordan olmadan oynadığı dönemin, kariyerindeki en eğlenceli dönemlerden biri olduğunu söyledi.



GQ Sports'tan Tyler Tynes ile yaptığı röportaj sırasında Pippen, Jordan'ın ilk kez emekli olduğu 1993-94 sezonunda oynamak hakkında konuştu.



MJ olmadan Bulls'u 55-27'lik bir dereceye taşımış olan Pippen, takımı playoff yarı finallerinde elenmesine rağmen, o sezonun kariyeri boyunca geçirdiği en eğlenceli sezonlardan biri olduğunu açıkladı:



"Sanırım o yıl, 1994 ve 1995'in de bir parçasında olan dönem, muhtemelen en zevk aldığım sezonlarımdan biriydi. Takım olarak çok iyiydik. Tahmin edilemez bir yapımız vardı ve oyunu oynamak için çok keyifli bir zamandı. Muhtemelen, NBA'de olduğumdan beri geçirdiğim en eğlenceli dönemlerden biriydi."



Scottie, mevzubahis sezonda maç başına %49 şut isabeti ile 22.0 sayı ve 8.7 ribaund ortalamaları tutturmuştu (hepsi kariyer rekoru).



