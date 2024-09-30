Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen, 1991 NBA Finalleri'nin 5. maçı'ndaki oyun topuyla ilgili bir belgesel hazırlayacağını belirtti.



"The Last Dance" belgeselinin yayınlanmasından dört yıl sonra, Pippen'ın da kendi belgeselini yayınlayacağı ortaya çıktı.



TMZ ile yaptığı bir röportajda Pippen, Bulls ile Los Angeles Lakers arasındaki 1991 NBA Finalleri'nin 5. maçı'ndaki oyun topuna odaklanan bir seri üzerinde çalıştığını duyurdu:



"Bence o top bir hanedanın başlangıcıydı. Ve neredeyse, 80'lerde 'Showtime' olarak bildiğimiz ve basketboldaki şovun ta kendisi olan büyük Los Angeles Lakers hanedanının ise sonuydu.



O zamandan beri bende olan bu top, bir dereceye kadar biliniyor ve bizim de hedefimiz onu gerçek dünyada değerli bir varlık haline getirmek. Çünkü birçok insanın Bulls'un tarihini ve 90'larda neler başardığımızı bildiğini biliyorum ve bu top ise basketbol tarihinin en güzel maratonlarından birinin başlangıcını dünyaya anlatıyor olacak.



Sanırım daha çok o sezonun tamamına odaklanacağız. Bunun için bir ekiple çalışıyorum ve idealim ise bu topun 90'lı yıllarda basketbolun ve ilk şampiyonluğa ulaşma yolculuğumuzun nasıl olduğunu anlatabilmesi."



Pippen, Bulls'un 108-101 kazanarak şampiyonluğa eriştiği 5. maçın ardından oyun topu hemen kapmıştı.



Bulls efsanesinin, 2025'te yayınlanması planlanan bu belgeseli oluşturmak için Hidden Empire Films ile iş birliği yaptığı belirtildi.



Pippen, 1991 NBA Finalleri serisinde maç başına 20,8 sayı, 9,4 ribaund, 6,6 asist, 2,4 top çalma ve 1,0 blok ortalamaları kaydetmişti.



