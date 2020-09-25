Pioli'den Çalhanoğlu'na övgü dolu sözler

Milan'ın Bodo/Glimt'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından İtalyan ekibinin hocası Pioli maçın yıldızı Hakan Çalhanoğlu'na övgü dolu sözler kullandı.



Pioli karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Çalhanoğlu'na 'kahraman' benzetmesi yaparken her maçta benzer performansları kendisinden beklediğini söyledi. Pioli açıklamasında, "Hakan üst düzey kalitede bir oyuncu. Takımı için çalışıyor. Ondan her zaman 2 gol beklemiyorum ama buna benzer performansları görmek istiyorum. Olağanüstü bir futbolcu ve gerçek bir kahraman" sözlerini kullandı.



Geçen sezon özellikle koronavirüs arasının ardından gösterdiği performansla adından söz ettiren Hakan Çalhanoğlu Bodo/Glimt maçında da 2 gol atarak bu sezona da fırtına gibi başladığını kanıtladı.



