Pioli: 'Herkes bizi güçsüz gördü'

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında karşı karşıya gelen Milan ve Napoli'nin hocaları maç sonu açıklamalarda bulundu.



Napoli'nin hocası Spalletti maç sonu açıklamasında takımının bu sezonki Şampiyonlar Ligi performansına dikkat çekerken Pioli ise kendilerine yarı final için şans vermeyenlere yönelik konuştu.



SPALLETTI: "DOĞRULARI SÖYLEMEK ZORUNDAYIZ



Spalletti maç sonu açıklamasında, "Milan'la 16 günde 3. maçımızı oynadık. Milan'ı tebrik ediyoruz. Aynı zamanda çok yüksek seviyede Şampiyonlar Ligi mücadelesi verdiği için oyuncularımı da tebrik etmek istiyorum. Birkaç küçük hatanın bedelini ödedik." diye konuştu.



Spalletti ilk maçta Leao'nun Lozano'ya yaptığı faule penaltı verilmemesine dikkat çekerek, "Şikayet ettiğimizi söylüyorlar ama doğruları söylemek zorundayız. O pozisyonda Milan forması giyenler dışında herkes penaltı konusunda hemfikir. Milli aradan önce çok iyi durumdaydık, sonrasında biraz rahatlama oldu. Artık lige döneceğiz" sözlerini kullandı.



PIOLI: "HERKES BİZİ GÜÇSÜZ GÖRDÜ"



Milan'ın hocası Stefano Pioli maç sonu açıklamasında kendilerine yarı final için şans vermeyenlere dikkat çekerek, "Avrupa yolculuğumuz Rio Ave'ye karşı başladı. Herkes bizi güçsüz gördü ama ne kadar büyük bir yüreğimiz olduğunu gösterdik. Heyecan verici şekilde gidiyoruz, çok şey yaptık ve durmak istemiyoruz" sözlerini kullandı.



Pioli yarı finalde olası Milano derbisiyle ilgili ise, "Inter ilk maçı kazandığı için böyle söyleniyor ama herşey olabilir. Heyecan verici bir karşılaşma göreceğiz. Tüm oyuncularımı kutluyorum. Tek amacımız bu isteğimizi sürdürmek" açıklamasını yaptı.





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