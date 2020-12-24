Pioli Hakan Çalhanoğlu'nu bırakmak istemiyor

Milan'ın Lazio'yu son dakika dolüyle 3-2 yendiği maçın ardından konuşan Stefano Pioli, maçın yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak için çabaladıklarını söyledi.



Pioli açıklamasında maçı 1 gol ve 2 asistle bitiren Hakan Çalanoğlu'nun gecenin adamı olduğunu belirterek oyuncusunun sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle ilgili düşüncelerini söyledi. İtalyan hoca açıklamasında, "Hakan'ın sözleşmesini uzatmak için görüşüyoruz. Onun da kalmak istediğinden eminim. Şimdi görüşmelere devam etme zamanı ve onu kesinlikle takımda tutmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



Zlatan Ibrahimovic'in yokluğunda takımın tek yıldızı haline gelen Hakan Çalhanoğlu, geçen sezondan bu yana yükselen performansını bu sezon da sürdürüyor. Sezon sonunda Milan ile olan sözleşmesi bitecek olan Çalhanoğlu bu sezon toplam 20 maçta 6 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.



Çalhanoğlu'nun Milan ile olan sözleşmesini takip eden ve transferi için devrede olan en ciddi olan kulübün Manchester United olduğu iddia ediliyor.



