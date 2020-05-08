Pino, Beşiktaş'a transfer yapıyor!

Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Jorge Carrascal için hareketli saatler yaşanmaya başlandı. Gol Caracol adlı TV programında, Beşiktaş taraftarının kendisini instagram hesabı üzerinden davet etmesinin Jorge Carrascal'ı ciddi anlamda etkilediği iddia edildi.Genç oyuncunun daha önce Beşiktaş forması giyen vatandaşlarından İstanbul ve siyah- beyazlı takım hakkında bilgi toplamaya başladığını yazdı. En ilginç iddia ise Jorge Carrascal'a, Beşiktaş'a gitmesini en fazla tavsiye eden ismin aynı zamanda vatandaşı olan eski Galatasaraylı Juan Pablo Pino olduğu belirtildi. Pino'nun, Carrascal'a, "Beşiktaş'a gitmelisin. Taraftarların yarattığı o atmosferi yaşamalısın" dediği öğrenildi."Kolombiyalı Neymar" yakıştırması yapılan genç 10 numara için Beşiktaş'ın, Sevilla'nın eski sportif direktörü Oscar Arias'tan fikir alışverişi yaptığı öne sürüldü. Carrascal'ı, Sevilla'ya getiren isim olan Oscar Arias'ın, Beşiktaş'a genç futbolcunun Karpaty'ye gitmesinin hata olduğunu anlattığı, kendisinden sonra göreve gelen Monchi'nin genç oyuncunun kaderiyle oynadığı bilgisini verdiği belirtildi. Beşiktaş'ın Carrascal'ı almayı başarması durumunda çok büyük iş yapacağını iddia ettiği bildirildi.