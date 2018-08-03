Pınar Karşıyaka'ya Litvanyalı transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Litvanyalı oyuncu Deividas Gailius'la anlaştı.
Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İspanya Ligi ekiplerinden San Pablo Burgos'ta forma giyen Gailius ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Gailius, geçen sezon San Pablo Burgos formasıyla 22 maça çıkarak 10,4 sayı, 4,1 ribaund ve 1,1 asist ortalamaları yakalamıştı.
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Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İspanya Ligi ekiplerinden San Pablo Burgos'ta forma giyen Gailius ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Gailius, geçen sezon San Pablo Burgos formasıyla 22 maça çıkarak 10,4 sayı, 4,1 ribaund ve 1,1 asist ortalamaları yakalamıştı.
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