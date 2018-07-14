Pınar Karşıyaka'ya kötü sürpriz

FIBA Avrupa, Eskişehir Basket'in çekildiği FIBA Şampiyonlar Ligi'ne Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki sıralaması nedeniyle gitmesi beklenen Pınar Karşıyaka'nın yerine Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i aldı.Organizasyonda ülkemizi eleme aşamasından itibaren temsil edecek Sakarya Büyükşehir Basketbol'un da Eskişehir'in yerine direkt gruplara alınma talebi reddedildi. FIBA'nın bu kararıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilci sayımız 4'ten 3'e düştü.FIBA yetkilileriyle organizasyona alınmak için temas kuran Karşıyaka, karara tepki gösterdi. Ege temsilcisi, Avrupa'da Europe Cup'ta mücadele edecek. Kupada kuralar 31 Temmuz'da Almanya'nın Münih kentinde çekilecek.