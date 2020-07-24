Pınar Karşıyaka'nın Şampiyonlar Ligi programı

Basketbol Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunda D Grubu'nda mücadele edecek Pınar Karşıyaka'nın maç programı belli oldu.



Eleme maçlarıyla start alacak organizasyonda 13 Ekim'de başlayacak normal sezonda 4 grupta 32 takım mücadele edecek. Türk temsilcileri Galatasaray Doğa Sigorta A Grubu'nda, TOFAŞ B Grubu'nda, Darüşşafaka Tekfen ve Türk Telekom C Grubu'nda, Pınar Karşıyaka ise D Grubu'nda yer alacak.



Pınar Karşıyaka D Grubu'nda AEK (Yunanistan), Brose Bamberg (Almanya), Cholet (Fransa), Fortitudo Bologna (İtalya), Hapoel Holon (İsrail) ve Bilbao Basket'in (İspanya) yanı sıra elemelerden gelecek 1 ekiple daha mücadele edecek.



Pınar Karşıyaka'nın gruptaki maç programı şöyle:



13 Ekim: Hapoel Holon-Pınar Karşıyaka



20 Ekim: Pınar Karşıyaka-Elemeden gelecek ekip



28 Ekim: Brose Bamberg-Pınar Karşıyaka



4 Kasım: AEK-Pınar Karşıyaka



10 Kasım: Pınar Karşıyaka-Bilbao Basket



18 Kasım: Fortitudo Bologna-Pınar Karşıyaka



9 Aralık: Pınar Karşıyaka-Cholet



16 Aralık: Pınar Karşıyaka-Hapoel Holon



23 Aralık: Elemeden gelecek ekip-Pınar Karşıyaka



5 Ocak 2021: Pınar Karşıyaka-Brose Bamberg



12 Ocak 2021: Pınar Karşıyaka- AEK



20 Ocak 2021: Bilbao Basket-Pınar Karşıyaka



26 Ocak 2021: Pınar Karşıyaka-Fortitudo Bologna



2-3 Şubat 2021: Cholet-Pınar Karşıyaka



