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Pınar Karşıyaka'nın konuğu Darüşşafaka

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Cumartesi Darüşşafaka'yı konuk edecek Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Aleksandar Trifunovic basın mensuplarına konuştu.

Kaynak: AA
Pınar Karşıyaka'nın konuğu Darüşşafaka
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02 Mart 2018 10:40
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Cumartesi Darüşşafaka'yı konuk edecek Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Aleksandar Trifunovic:

"İlk yarıdan daha iyi durumdayız ve kendi evimizde önemli bir hedefi olan takıma karşı kazanmak için en uygun zaman." dedi.

Trifunovic, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, lige verilen araların ardından takımların nasıl reaksiyon vereceklerinin hep soru işareti olduğunu söyledi. Sakat oyuncuları Egemen Güven ve Bryon Allen'ın yokluklarına rağmen lige verilen arayı iyi geçirdiklerini kaydeden Trifunovic, şöyle konuştu:

"Beşiktaş Sompo Japan'la oynadığımız hazırlık maçı da çok verimli geçti. Genel olarak iyi idman yapıp, iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Darüşşafaka, ligin en atletik takımı. Bu yüzden biz de buna göre bu maça hazırlandık. İlk yarıdaki maçta kötü durumda olmamıza rağmen rakibimize direnmeye çalışmıştık ama istediğimiz sonucu elde edememiştik. Şu anda ilk yarıdan daha iyi durumdayız ve kendi evimizde önemli bir hedefi olan takıma karşı kazanmak için en uygun zaman."

Pınar Karşıyaka ile Darüşşafaka arasındaki müsabaka, Cumartesi saat 15.15'te Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

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