Pınar Karşıyaka'nın, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Brose Bamberg

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu dördüncü hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, 23 Aralık Çarşamba günü Alman ekibi Brose Bamberg'i konuk edecek.



Pınar Karşıyaka ile Brose Bamberg arasındaki müsabaka saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.



İzmir ekibi, organizasyonda ilk hafta İspanya temsilcisi Bilbao Basket'i 81-72 mağlup etmiş, ikinci haftada İtalyan ekibi Fortitudo Bologna ile oynaması gereken maç ise yeşil-kırmızılı ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti. Üçüncü hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Brose Bamberg'e 83-82 yenilmişti.



Brose Bamberg ise kayıpsız geçtiği 3 maçın ardından grupta lider durumda bulunuyor.



Grubun diğer müsabakasında ise Bilbao Basket ile Fortitudo Bologna, İspanya'da karşılaşacak.



- Avrupa'da 226. karşılaşma



Avrupa kupalarında 226. maçına yarın çıkacak olan İzmir temsilcisi, geride kalan 225 karşılaşmada 121 galibiyet, 102 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.



Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 17 bin 933 sayı atıp, potasında 17 bin 398 sayı gördü.



