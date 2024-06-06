Pınar Karşıyakalı Martin'e Beşiktaş talip

Basketbol Süper Ligi'nde sezonu yarı finalde noktalayan Pınar Karşıyaka'da Furkan Haltalı'nın Play-Off maratonu biter bitmez Bahçeşehir Koleji'yle anlaşmasının ardından yabancılardan Kelan Martin de yuvadan uçuyor.



ABD'li forvetin ligdeki rakiplerden Beşiktaş'a imza atmak üzere olduğu öğrenildi.



Kariyerinde daha önce 3 yıl NBA'de de görev yapan Martin, bu sezon transfer olduğu Karşıyaka'da ligde 13.4 sayı, 4.5 ribaund, 1.9 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 8.9 sayı, 3.4 ribaund, 1.6 asist ortalamalarıyla görev yaptı.





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