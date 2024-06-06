Pınar Karşıyakalı Martin'e Beşiktaş talip

Pınar Karşıyaka'nın ABD'li forveti Kelan Martin'in ligdeki rakiplerden Beşiktaş'a imza atmak üzere olduğu öğrenildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Pınar Karşıyakalı Martin'e Beşiktaş talip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Haziran 2024 13:26
Basketbol Süper Ligi'nde sezonu yarı finalde noktalayan Pınar Karşıyaka'da Furkan Haltalı'nın Play-Off maratonu biter bitmez Bahçeşehir Koleji'yle anlaşmasının ardından yabancılardan Kelan Martin de yuvadan uçuyor.

ABD'li forvetin ligdeki rakiplerden Beşiktaş'a imza atmak üzere olduğu öğrenildi.

Kariyerinde daha önce 3 yıl NBA'de de görev yapan Martin, bu sezon transfer olduğu Karşıyaka'da ligde 13.4 sayı, 4.5 ribaund, 1.9 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 8.9 sayı, 3.4 ribaund, 1.6 asist ortalamalarıyla görev yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery