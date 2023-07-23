Pınar Karşıyakalı Kuzminskas AEK'da

Geçtiğimiz sezonu Pınar Karşıyaka'da geçiren Mindaugas Kuzminskas, Yunanistan'a transfer oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Pınar Karşıyakalı Kuzminskas AEK'da
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23 Temmuz 2023 15:53
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın yeni sezon öncesi yollarını ayırdığı Litvanyalı uzun forvet Kuzminskas, Yunanistan'ın AEK takımına transfer oldu.

Geçen sezon yeşil-kırmızılılarda ligde 13.8 sayı, 5.4 ribaund, 1.3 asist, BCL'de 10.5 sayı, 4.6 ribaund, 1.8 asist ortalamalarıyla oynayan NBA patentli basketbolcu yeşil-kırmızılılara veda mesajı yayınladı.

Karşıyaka'da Kuzminskas'a, "2022-23 sezonunda kadromuzda yer alan Mindaugas Kuzminskas'a Pınar Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz" paylaşımıyla veda etti.

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