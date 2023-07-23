Pınar Karşıyakalı Kuzminskas AEK'da

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın yeni sezon öncesi yollarını ayırdığı Litvanyalı uzun forvet Kuzminskas, Yunanistan'ın AEK takımına transfer oldu.
Geçen sezon yeşil-kırmızılılarda ligde 13.8 sayı, 5.4 ribaund, 1.3 asist, BCL'de 10.5 sayı, 4.6 ribaund, 1.8 asist ortalamalarıyla oynayan NBA patentli basketbolcu yeşil-kırmızılılara veda mesajı yayınladı.
Karşıyaka'da Kuzminskas'a, "2022-23 sezonunda kadromuzda yer alan Mindaugas Kuzminskas'a Pınar Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz" paylaşımıyla veda etti.
Geçen sezon yeşil-kırmızılılarda ligde 13.8 sayı, 5.4 ribaund, 1.3 asist, BCL'de 10.5 sayı, 4.6 ribaund, 1.8 asist ortalamalarıyla oynayan NBA patentli basketbolcu yeşil-kırmızılılara veda mesajı yayınladı.
Karşıyaka'da Kuzminskas'a, "2022-23 sezonunda kadromuzda yer alan Mindaugas Kuzminskas'a Pınar Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz" paylaşımıyla veda etti.