Pınar Karşıyakalı Carey tarihe geçti

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) ekim ayının en iyi ilk 5'ine seçildikten sonra ayın en değerli oyuncusu ödülünü de alan Pınar Karşıyaka'nın pivotu Vernon Carey, bu ligde MVP olan en genç oyuncu unvanını elde etti.



Bu sezon Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda 2'de 2 yapan Kaf-Kaf'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği 22 yaşındaki Carey, ayın MVP'si ödülünü yeşil-kırmızılıların 29 Kasım'da SIG Strasbourg'la oynayacağı iç saha maçından önce alacak.

Carey, kariyerinin ilk BCL sınavında Filou Oostende'ye karşı 13'te 9 isabetle 18 sayı, 9 ribaund, 3 asist, 3 blokla oynadı. Genç pivot takımının Ewe Baskets Oldenburg maçında ise 8'de 7 şut isabetiyle 15 sayı, 4 ribaund, 3 blokluk performans sergiledi. Carey, ilk iki maçında 29 ve 21 verimlilik puanı alarak geride kalan iki haftanın ardından tüm BCL'in en verimli oyuncusu oldu. BCL'de güç sıralamasında da zirvede gösterilen Pınar Karşıyaka, istatistiklerde ikinci haftayı da lider tamamladı. Güç sıralamasında Kaf-Kaf'ı Unicaja Malaga, Hapoel, AEK ve Dijon takip etti.