Pınar Karşıyakalı Adem Bona, 6 ay forma giyemeyecek

Pınar Karşıyaka'nın genç oyuncusu Adem Bona'nın 6 ay forma giyemeyeceği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Pınar Karşıyakalı Adem Bona, 6 ay forma giyemeyecek
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13 Mart 2020 14:19
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın genç oyuncusu Adem Bona'nın ameliyat olduğu ve yaklaşık 6 ay forma giyemeyeceği bildirildi. 

Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 17 Yaş Altı Milli Takım kampında omzundan sakatlık geçiren Adem Bona'nın İstanbul'da ameliyat edildiği bildirildi.

Ameliyatı başarılı geçen genç oyuncunun yaklaşık 6 ay parkelerden uzak kalacağı kaydedildi.

Öte yandan ligde yarın Galatasaray Doğa Sigorta'ya konuk olacak Pınar Karşıyaka'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemi kapsamında bugün hava yolu yerine kara yolunu kullanarak İstanbul'a gideceği öğrenildi. 

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