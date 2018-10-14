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Pınar Karşıyaka'da Özhan Çıvgın takımından umutlu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın antrenörü Özhan Çıvgın, takımının gidişatına dair umutlu konuştu.

Kaynak: DHA
Pınar Karşıyaka'da Özhan Çıvgın takımından umutlu
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14 Ekim 2018 15:41
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan'a deplasmanda 61-57 mağlup olan Pınar Karşıyaka'da antrenör Özhan Çıvgın basit hatalardan yakındı.

Geçen hafta Tofaş karşısında evlerinde kötü bir yenilgi aldıklarını ve Beşiktaş karşısında reaksiyon gösterdiklerini belirten Çıvgın, "Oyuncularım etkili görüntü sergiledi. Ancak sayıları kaçırınca yara aldık. Faul atışlarında ve riabundlarda zayıf kaldık. İyi kavga ettik ama karşılık alamadık" diye konuştu.

İstanbul'dan galibiyetle dönebilecekleri maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Çıvgın, "Yazık oldu. İyi çalışıyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu hafta Avrupa kupalarında Spirou Charleroi karşılaşmasına çıkacağız. Ardından yeniden İstanbul'a gelip, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la oynayacağız. Önümüze maç maç bakacağız. Eksiklerimizi en iyi şekilde analiz edip galibiyetler alacağız" yorumunu yaptı.

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