Pınar Karşıyaka'da Kovid-19 vakası

Pınar Karşıyaka'da bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pınar Karşıyaka'da Kovid-19 vakası
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13 Mart 2021 15:56
ING Basketbol Süper Ligi'nde HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a konuk olacak Pınar Karşıyaka'da bir pozitif vaka tespit edildi.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, oyuncular, teknik ve idari kadro için 11 Mart Perşembe günü yapılan testlerde bir kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi. Bu kişinin izolasyona alındığı ve tedavisine başlandığı bildirildi.



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