Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde dün Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 88-80 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın genel menajeri Selim Çınar, ligi bitirebilecekleri en üst sırada tamamlamak istediklerini bildirdi.Çınar, yaptığı açıklamada, dün Sakarya Büyükşehir Belediyespor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.Ligde 11. galibiyetlerine ulaştıklarını kaydeden Çınar,iye konuştu.Çınar, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalinde yenildikleri UCAM Murcia'nın dün Yunanistan'daki Dörtlü Final'in ilk maçında ev sahibi AEK'ye mağlup olduğunu belirterek, şunları aktardı:Ligde 9 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak Pınar Karşıyaka, daha sonra Banvit'i konuk edecek.