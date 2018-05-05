Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde dün Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 88-80 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın genel menajeri Selim Çınar, ligi bitirebilecekleri en üst sırada tamamlamak istediklerini bildirdi.
Çınar, yaptığı açıklamada, dün Sakarya Büyükşehir Belediyespor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Ligde 11. galibiyetlerine ulaştıklarını kaydeden Çınar, "Bu sonuçla alt sıralarla aramızı açtık. Artık 2 maçımızı düşünüyoruz. Kalan iki maçımızı kazanarak ligi bitirebileceğimiz en üst sırada tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.
Çınar, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalinde yenildikleri UCAM Murcia'nın dün Yunanistan'daki Dörtlü Final'in ilk maçında ev sahibi AEK'ye mağlup olduğunu belirterek, şunları aktardı:
"Maçtan sonra yaşanan gerginlik UCAM Murcia'nın genel tarzı. Biz bu tavrı grup maçlarında ve özellikle İzmir'deki karşılaşmada da görmüştük. O seride bizim de oyun olarak eksiklerimiz vardı ama esasında Murcia'nın gerçek yüzü dünkü karşılaşmadan sonra bir kez daha görüldü. O seride ifade etmeye çalıştıklarımızı anlamak istemeyenler, bugün tekrar yüzleştiler."
Ligde 9 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak Pınar Karşıyaka, daha sonra Banvit'i konuk edecek.
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Çınar, yaptığı açıklamada, dün Sakarya Büyükşehir Belediyespor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Ligde 11. galibiyetlerine ulaştıklarını kaydeden Çınar, "Bu sonuçla alt sıralarla aramızı açtık. Artık 2 maçımızı düşünüyoruz. Kalan iki maçımızı kazanarak ligi bitirebileceğimiz en üst sırada tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.
Çınar, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalinde yenildikleri UCAM Murcia'nın dün Yunanistan'daki Dörtlü Final'in ilk maçında ev sahibi AEK'ye mağlup olduğunu belirterek, şunları aktardı:
"Maçtan sonra yaşanan gerginlik UCAM Murcia'nın genel tarzı. Biz bu tavrı grup maçlarında ve özellikle İzmir'deki karşılaşmada da görmüştük. O seride bizim de oyun olarak eksiklerimiz vardı ama esasında Murcia'nın gerçek yüzü dünkü karşılaşmadan sonra bir kez daha görüldü. O seride ifade etmeye çalıştıklarımızı anlamak istemeyenler, bugün tekrar yüzleştiler."
Ligde 9 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak Pınar Karşıyaka, daha sonra Banvit'i konuk edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın