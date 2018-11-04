  •  
    Koeman'ın G.Saray için gizli KUYT planı tuttu!..
  •  
    F.Bahçe'nin eski yıldızı bu tokat için tebrik etti
  •  
    Jailson'un derbi sözleri; "Adeta boğazlandım..."
  •  
    Rekor, Uğur Meleke'nin şampiyonlukta tahmini
  •  
    FIFA resmen açıkladı; Süper Lig'in en iyisi o!

Pınar Karşıyaka'da gündem transfer!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 2 galibiyetin ardından Galatasaray'a deplasmanda 81-71 yenilerek fren yapan Pınar Karşıyaka'da kadroda operasyon için düğmeye basıldı.

Kaynak: DHA
Pınar Karşıyaka'da gündem transfer!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2018 15:02
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 2 galibiyetin ardından Galatasaray'a deplasmanda 81-71 yenilerek fren yapan Pınar Karşıyaka'da kadroda operasyon için düğmeye basıldı.

Ligde bu sezon 5 maçta 3 yenilgi alan ve Galatasaray'a ilk galibiyetini tattıran yeşil-kırmızılılarda uzun forvet Kameron Chatman'la yolların ayrılıp yerine son olarak Banvit'te forma giyen Stefan Bircevic'in alınması gündemde.

Ülkemizde geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da oynayan 29 yaşındaki Bircevic'le prensipte anlaşıldığı, çaylak olarak takıma katılıp fazla süre bulamayan Chatman'ın sözleşmesinin feshedileceği öğrenildi.

Bircevic, geçen hafta ayrıldığı Banvit'te ligde 4.5 sayı, 5.8 ribaund, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8.3 sayı, 3 ribaundla görev yaptı. Karşıyaka, kadroda yerli değişikliği yapmayı da planlıyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için