Pınar Karşıyaka'da bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Pınar Karşıyaka'da bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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02 Ekim 2020 18:15
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, basketbol A takım, teknik ve idari kadro için dün Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Kovid-19 testlerinin uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, "A takım kafilemizde bir pozitif vaka tespit edilmiştir. Herhangi bir semptom göstermeyen üyemiz, Gaziantep Basketbol karşılaşmasının kafilesinden çıkarılmış olup izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında yarın saat 13.00'te Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda Gaziantep Basketbol'a konuk olacak.



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