Pınar Karşıyaka'da basketbolculara uyarı

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ni ulaşabilecekleri en iyi yerde tamamlamak istediklerini bildirdi.Büyükkarcı, yaptığı yazılı açıklamada, son hafta Beşiktaş Sompo Japan'a kaybettikleri müsabakada mağlubiyetten çok sahada sergiledikleri takım olgusundan uzak görüntünün kendisini ve yönetim kurulu üyelerini üzdüğünü belirtti.Göreve geldikleri günden bugüne kadar yaklaşımlarında uyarıcı, yapıcı ve onarıcı olmaya çabaladıklarını vurgulayan Büyükkarcı, şunları kaydetti:"Sorumluluklarımızı yerine getirmede ve verdiğimiz sözleri tutmada kararlı durmuş olsak da özellikle kırmızı çizgilerimizde karşılığını maalesef göremediğimiz kanısındayım. Unutulmamalıdır ki hiçbir kimse Karşıyaka Spor Kulübü'nün ve özellikle ay yıldızlı armanın üzerinde değildir, olamaz da. Uyarı ile çözemediklerimiz maalesef ki ceza ile aşılacaksa, olması gereken hak edildiği şekilde yapılacaktır. Önümüzde normal sezonun tamamlanmasına 3 maç kalmış olup öncelikle yarın evimizde oynayacağımız Sakarya Büyükşehir Basketbol maçını ve ardından kalan iki maçımızı kazanarak, ligi ulaşabileceğimiz en iyi yerde tamamlamak istiyoruz."Pınar Karşıyaka ile Sakarya Büyükşehir Belediyespor arasında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka Cuma akşamı saat 20.30'da başlayacak.