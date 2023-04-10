Pınar Karşıyaka zirveye damga vurdu!

Bu sezon evinde Fenerbahçe Beko, Galatasaray NEF, Beşiktaş Emlakjet gibi rakiplerini mağlup ettikten sonra Anadolu Efes'i de 98-83'le geçen Kaf-Kaf, puan tablosundaki yerini sağlamlaştırdı.



Normal sezonun bitimine 6 hafta kala 24 maçta 18 galibiyete ulaşan Karşıyaka, 17 galibiyette kalan Efes'i sollarken, olası puan eşitliği durumunda sezonun ilk yarısında deplasmanda 112-111 yendiği rakibine karşı ikili averaj üstünlüğünü de eline geçirdi.



Takımın yıldız oyun kurucu McCollum'un sakatlığı nedeniyle forma giyememesi, Antrenör Ufuk Sarıca'nın da henüz ilk periyotta hakemler tarafından diskalifiye edilmesine rağmen kazanmayı başaran Karşıyaka, Anadolu Efes'i evinde üst üste üçüncü kez mağlup etti. Kaf-Kaf, rakibini geçen sezon İzmir'de ligde 78-73, Play-Off'ta ise 79-73 yenmişti. Karşıyakalı oyuncular ve Ufuk Sarıca, maçın ardından taraftarıyla sevinç yumağı oldu. Ekibine teşekkür eden Sarıca, sahadan atılmasıyla ilgili, "Oyuncularım bütün maçı domine ettiler. Efes'i bir sezon içinde 2 defa yenmek kolay değil. Sahadan atılmayı hak etmediğimi düşünüyorum. İtiraz ederken bir hakaret ya da kötü söz olmadan, uyarı almayıp, teknik faulsüz direkt diskalifiye edilmek ağır bir karardı" dedi.



Bu sezon son 2 yılda şampiyon olduğu THY Euroleague'e Play-Off'u göremeyen, ligde de dördüncü sırada kalan Anadolu Efes'te isyan çıktı. Pınar Karşıyaka yenilgisi sonrası maç uzun sürünce İstanbul'a dönüş uçağına yetişemeyen kafile, sonraki uçuşlarda da yer bulunamayınca takım otobüsüyle dönmeye karar verdi. Ancak takımın yıldızları Will Clyburn ile Shane Larkin'in 5-6 saat sürecek yolculukta otobüsle dönmek istemediği öğrenildi. Otobüs iki oyuncu olmadan hareket ederken ikili beraber döndü.





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