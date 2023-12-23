Pınar Karşıyaka zirve yarışı için parkede

Basketbol Süper Ligi'nde zirve yarışını sürdüren Pınar Karşıyaka, Tofaş'ı ağırlayacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Pınar Karşıyaka zirve yarışı için parkede
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23 Aralık 2023 14:33
Son güncelleme 23 Aralık 2023 14:34
Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 8 galibiyetlik seri yakalayarak liderlik yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka pazar günü Tofaş'ı seriyi sürdürmek için ağırlayacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Bilet fiyatları yine öğrenci 50, tam 100 TL olarak açıklandı. Pınar Karşıyaka ligde 12 haftada 9 galibiyetle lider Anadolu Efes'i tek galibiyet geriden takip ediyor. Tofaş'ın ise 6 galibiyeti var. 

Hafta içinde Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde art arda üçüncü kez Play-In etabına kalan Karşıyaka'nın İspanya temsilcisi Rio Breogan'la oynayacağı serinin programı da netleşti. Seride ev sahibi avantajını elinde bulunduracak Kaf-Kaf ilk maça 3 Ocak Çarşamba günü İzmir'de çıkacak. Toplam iki galibiyete ulaşan tarafın son 16'ya kalacağı seride ikinci karşılaşma 10 Ocak Çarşamba günü İspanya'da olacak. Gerek olması durumunda üçüncü maç ise 17 Ocak Çarşamba yine Karşıyaka'nın ev sahipliğinde oynanacak.
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