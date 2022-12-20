Pınar Karşıyaka, Yunanistan deplasmanında

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda play-in'e kalma şansını son maça bırakan Pınar Karşıyaka, 21 Aralık Çarşamba günü Yunanistan ekibi AEK'ye konuk olacak.



Başkent Atina'daki Ano Liossia Olimpik Spor Salonu'nda oynanacak AEK-Pınar Karşıyaka maçı, TSİ 20.30'da başlayacak. Müsabaka, ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.



Grupta son maçlar öncesinde liderlik şansı kalmayan Pınar Karşıyaka, son 16 turu grup aşamasına kalabilmek için play-in turu vizesi almaya çalışacak.



Yarınki müsabakayı kazandığı takdirde grup ikincisi olarak play-in turuna yükselecek yeşil-kırmızılı ekibin mağlup olması halinde gruptaki durumu UNAHOTELS Reggio Emilia (İtalya)-Telekom Baskets Bonn (Almanya) müsabakasının sonunca göre belli olacak.



Pınar Karşıyaka, play-in turuna kalması halinde A Grubu'ndaki TOFAŞ veya İspanyol UCAM Murcia ile eşleşecek.



- Avrupa'da 253. randevu



Avrupa kupalarında 253. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 252 müsabakada 135 galibiyet, 115 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.



Bu karşılaşmalarda 20 bin 30 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 19 bin 486 sayı gördü.





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