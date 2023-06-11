Pınar Karşıyaka'ya özel prim!

Karşıyaka'nın eski başkanlarından Cenk Karace öncülüğünde çok sayıda eski yönetici ve KSK sevdalılarından oluşan ve aralarında; 1912 Derneği Üyeleri ile Adem Şimşek, Adem Paşalı, Ahmet Çınar, Azat Yeşil, Bertuğ Ösen, Bülent Kural, Cem İnam, Cenk Karace, Durmuş Kara, Efrahim Çekiçoğlu, Fesih Demirer, Hakan Çeliker, Hakan İnan, Hakan Özdolgun, Hasan Yıldırım, Hüseyin Kaftan, İbrahim Yelkenbiçer, İlker Akpınar, İlker Ergüllü, Mehmet Karal, Mehmet Katmerci, Mehmet Kızılkan, Murat Özbek, Mustafa Karabağlı, Mustafa Özçakar, Mustafa Taşova, Nazım Torbaoğlu, Rıdvan Gürgönül, Sarp Yalçınkaya, Sedat Gezer, Serdar Işıldar, Sinan Atik, Tayfun Yelkenbiçer, Tolkar Karace, Veysi Kubba, Volkan Sintaç, Vural Budak, Yaşar Taşbunar, Yener Eyüpoğlu ve Yücel Yetik gibi iş dünyasının önde gelen isimlerinin de yer aldığı grup, Pınar Karşıyaka'nın Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olması halinde oyunculara vermek üzere 4 milyon TL'ye yaklaşan prim havuzu oluşturdu.

Söz konusu rakamın hafta içerisinde artması bekleniyor.

Karşıyaka'nın 8 yılın ardından şampiyonluk mücadelesi vereceği Play-off final serisinin 13 Haziran'da başlayacağını hatırlatan Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü, "Her bir oyuncumuzun sahadaki özverili ve centilmence mücadelesini hayranlık ve coşku ile izledik. Koç Ufuk Sarıca'nın liderliğinde takımın başarılı mücadelesini izlerken; Cenk Başkanımızın öncülüğünde takımımızın şampiyon olması halinde oyuncularımıza ödül vermek istedik. Karşıyakamıza güveniyor, şube yönetimine başarılar diliyoruz. 17 Haziran'da şampiyonluk kupasının İzmir'de olacağı inancıyla, oyuncularımıza yaşattıkları gurur için bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.

Finalde şampiyonluk kaçsa bile Karşıyakalı taraftarlara yaşattıkları gurur için takıma özel bir prim verilecek.