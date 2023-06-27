Pınar Karşıyaka, Vitto Brown ile tekrar anlaştı

Pınar Karşıyaka, Amerikalı oyuncu Vitto Brown'un sözleşmesini uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Pınar Karşıyaka, Vitto Brown ile tekrar anlaştı
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27 Haziran 2023 22:36
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Vittorio Brown'un sözleşmesini uzattı.

Pınar Karşıyaka'nın Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, Brown'un Türkçe seslendirdiği bir şarkı yer aldı. "Vitto Brown'un bir sonraki şarkısını yine birlikte seslendireceğiz." ifadeleri bulunan açıklamada Brown'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

ABD'li 28 yaşında basketbolcu geçen sezon ligde 13 sayı, 4,6 ribaunt ve 1,46 asist ortalamaları yakaladı.

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