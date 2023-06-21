Pınar Karşıyaka ve sponsor kuruluş yetkilileri sezon sonu yemeğinde buluştu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes'e yenilerek ikinci olan Pınar Karşıyaka ile sponsor kuruluş Yaşar Holding'in yöneticileri, sezon sonu yemeğinde buluştu.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre Karşıyaka'daki bir kafede düzenlenen etkinliğe Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, basketbol şubesi yöneticileri, başantrenör Ufuk Sarıca ile basketbolcular ve teknik heyet katıldı.



Değerlendirmelerine yer verilen Pınar Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, ligde gösterilen başarılı performansta sağlam kulüp yapısı ile güçlü sponsorluk ilişkilerinin önemli rol oynadığını belirtti.



2022-2023 basketbol sezonunu ikinci tamamlayarak büyük başarı elde ettiklerini kaydeden Büyükkarcı, "Yeni kurulan bir takım olarak mütevazi bir bütçe ile pek çok rakibimizi geride bırakarak final oynadık. Sezon sonunda basketbolcularımız, teknik ekibimiz, yönetimimiz ve sponsorumuz ile birlikte bir araya geldik. Başta ana sponsorumuz Pınar olmak üzere bize destek olan tüm sponsorlarımıza ve taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gelecek sezon için hedefimiz daha büyük, başarılı olmak için şimdiden çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.









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