Pınar Karşıyaka taraftarıyla zafere uzandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, TOFAŞ'ı 98-71 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Pınar Karşıyaka taraftarıyla zafere uzandı
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24 Aralık 2023 17:34
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, TOFAŞ'ı 98-71 yendi.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Polat Parlak

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 7, Martin 19, Hilliard 25, Vitto Brown 14, Carey 6, McCollum 16, Furkan Haltalı 6, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı 2, Mert Celep 3

TOFAŞ: Winston 16, Prewitt 1, Obrien 5, Sakic 18, Wiley 16, Özgür Cengiz, Tevfik Akdamar, Batın Tuna 3, Tolga Geçim 1, Mustafa Kurtuldum 11

1. periyot: 26-19

Devre: 43-33

3. periyot: 65-50

 

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