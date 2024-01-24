Pınar Karşıyaka, son 16'ya yenilgiyle başladı

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında K Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Lenovo Tenerife'ye uzatmalarda 106-97 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Pınar Karşıyaka, son 16'ya yenilgiyle başladı
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24 Ocak 2024 00:00
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında K Grubu'nda yer alan Pınar Karşıyaka, normal süresi 89-89 biten maçta İspanya'nın Lenovo Tenerife takımına uzatmalarda 106-97 yenildi.

Pınar Karşıyaka, 31 Ocak Çarşamba günü İsrail'den Hapoel Bank Yahav ile karşılaşacak.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Nicolas Maestre (Fransa), Geert Jacobs (Belçika)

Pınar Karşıyaka: Carey 27, Martin 6, Hilliard 5, Vitto Brown 20, Kenan Sipahi 13, Jaylon Brown 3, McCollum 19, Furkan Haltali 2, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı 2, Mert Celep,

Lenovo Tenerife: Huertas 17, Diop 6, Sastre 12, Abromaitis, Cook 7, Vicedo 6, Fitipaldo 8, Guy 25, Shermadini 25, Doornekamp

1. Periyot: 22-16

Devre: 41-37

3. Periyot: 69-64

Normal süre: 89-89

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