Pınar Karşıyaka, Semih Erden ile yeni sözleşme imzaladı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, takım kaptanı milli basketbolcu Semih Erden ile yeni sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; kskbasketbol.net
Pınar Karşıyaka, Semih Erden ile yeni sözleşme imzaladı
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12 Ağustos 2020 15:38
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, takım kaptanı milli basketbolcu Semih Erden ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki pivotla bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, Semih Erden için bugün saat 19.12'de imza töreni düzenleneceği aktarıldı. Başkan Turgay Büyükkarcı ve genel menajer Selim Çınar'ın da katılacağı törenin Karşıyaka Spor Kulübünün resmi YouTube kanalından yayımlanacağı kaydedildi.



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