Pınar Karşıyaka'nın son saniye mucizesi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Onvo Büyükçekmece'yi Jaylon Brown'ın son saniye üçlüğüyle 104-102 yenerek 8 maçta 7 galibiyetle zirve yarışını sürdüren Pınar Karşıyaka, bu sezon ligde dördüncü kez son saniyelerde kazandı. Ligde bu sezon daha önce Galatasaray NEF'i McCollum'un son saniye üçlüğüyle 72-70, Anadolu Efes'i uzatmada son saniyelerde Delgado'nun pota altından basketiyle 112-111, Frutti Extra Bursaspor'u da yine Delgado'nun serbest atışıyla 81-80 yenen Karşıyaka, Büyükçekmece önünde de finalde kazanan taraf oldu.

Karşılıklı üçlük yağmuru şeklinde geçen maç, toplam 38 üçlük isabetiyle ligde en fazla 3 sayıdan basket bulunan karşılaşma olarak tarihe geçti. Rakip takımdan eski Karşıyakalı Can Maxim'in 9'da 9, Harris'in 5'te 5 üçlük isabetiyle oynadığı mücadeleye henüz ilk periyotta üst üste 7 üçlük bularak tarihi bir performans sergileyen Jaylon Brown, son saniyede takımı 102-101 gerideyken attığı üçlükle 104-102'lik galibiyeti getirdi. Bu sezon takımın en önemli şutörü olarak alınmasına rağmen ligde birçok maçta kontenjan nedeniyle kenarda oturan Jaylon Brown, 13'te 10 üçlük isabetiyle bulduğu 36 sayıyla zaferin mimarı oldu.

Ligde 14 maçta 10 galibiyetle zirveyi dördüncü sıradan takip eden Pınar Karşıyaka, çarşamba günü FIBA Şampiyonlar Ligi'nde UCAM Murcia'yla oynayacağı tamam ya da devam niteliğindeki rövanş öncesi moral tazelerken, Antrenör Ufuk Sarıca kazanmayı hakettiklerini söyledi. Sarıca, "Çok kötü bir yerde geriye düştük ve fark bir ara 10 sayıya kadar çıktı. Geçen hafta İspanya'da Murcia karşısında oynadığımız Şampiyonlar Ligi maçında da geriye düşmüştük ama takım olarak maçı bırakmamıştık. Sporcularımı gösterdikleri mücadele ve sabırdan dolayı kutluyorum. Basketbol bir ritim oyunu. Bir ritim kaybı olduğu zaman işlerin çok farklı boyuta gittiğini biliyoruz. Oyuncularım sonuna kadar mücadele ettiler. Maçın sonunda günün en sıcak ellilerinden birini topla buluşturduk. Maçı kazanmayı hakettik. Hakkımız olanı son saniye basketiyle aldık. Şimdi çarşamba günü kazanmamız gereken bir maç oynayacağız. Özlediğimiz atmosferde, dopdolu tribünler ve taraftarlarımızın önünde seriyi üçüncü maça taşıyacağımıza inanıyoruz" dedi.