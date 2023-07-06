Pınar Karşıyaka'nın rakipleri dişine göre!

2021'de final oynadığı BCL'de 2 sezondur Play-In aşamasında elenen yeşil-kırmızılı ekip, 3 Ekim'de başlayacak normal sezonda rakipleriyle çift devreli lig usulüne göre karşılaşacak.



Karşıyaka grubunu lider tamamlarsa adını direkt son 16 takım arasına yazdıracak. Kaf-Kaf, grupta iki veya üçüncü sırayı alırsa ise son 16'ya kalabilmek için yine diğer gruplardan eşleşeceği rakibiyle Play-In oynayacak.

Bu sezon üst üste 4'üncü kez katılacağı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) İsviçre'de çekilen kurada E Grubu'nda Alman ekibi Ewe Baskets Oldenburg ve Belçika temsilcisi Filou Oostende'nin yanı sıra elemelerden gelecek bir ekiple eşleşecek Pınar Karşıyaka, grubu zirvede tamamlamaya çalışacak.