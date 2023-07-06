Pınar Karşıyaka'nın rakipleri dişine göre!

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek İzmir ekibi Pınar Karşıyaka'nın rakipleri belli oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Pınar Karşıyaka'nın rakipleri dişine göre!
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06 Temmuz 2023 15:20
Bu sezon üst üste 4'üncü kez katılacağı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) İsviçre'de çekilen kurada E Grubu'nda Alman ekibi Ewe Baskets Oldenburg ve Belçika temsilcisi Filou Oostende'nin yanı sıra elemelerden gelecek bir ekiple eşleşecek Pınar Karşıyaka, grubu zirvede tamamlamaya çalışacak.

2021'de final oynadığı BCL'de 2 sezondur Play-In aşamasında elenen yeşil-kırmızılı ekip, 3 Ekim'de başlayacak normal sezonda rakipleriyle çift devreli lig usulüne göre karşılaşacak.

Karşıyaka grubunu lider tamamlarsa adını direkt son 16 takım arasına yazdıracak. Kaf-Kaf, grupta iki veya üçüncü sırayı alırsa ise son 16'ya kalabilmek için yine diğer gruplardan eşleşeceği rakibiyle Play-In oynayacak.
 
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