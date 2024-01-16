Pınar Karşıyaka'nın rakibi Rio Breogan

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde galip gelecek takımın son 16 turuna yükseleceği play-in üçüncü maçında çarşamba günü İspanyol ekibi Rio Breogan'la İzmir'de karşılaşacak.



Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak



İzmir'deki ilk maçı 89-85 kazanan Pınar Karşıyaka, deplasmandaki karşılaşmayı 80-73 kaybetti. Yarınki müsabakayı kazanan ekip son 16 turunda mücadele etme hakkı kazanacak.



Eşleşmeyi geçecek ekip İspanya'dan Lenovo Tenerife, İsrail'den Hapoel Bank Yahav ile Yunanistan'dan Peristeri ile K Grubu'nda yer alacak.



Avrupa'da 264. karşılaşma



Avrupa kupalarında 264. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 139 galibiyet, 122 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.



Bu karşılaşmalarda 20 bin 940 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 20 bin 411 sayı gördü.



