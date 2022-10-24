Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında İtalya temsilcisi UNAHOTELS Reggio Emilia'yı konuk edecek.



MAÇTA SEYİRCİ OLMAYACAK



Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak ve yeşil-kırmızılı ekibin cezası nedeniyle seyirci alınmayacak müsabaka, saat 19.30'da başlayacak.



Tüm takımların birer galibiyet ve mağlubiyetinin bulunduğu gruptaki diğer karşılaşmada Alman ekibi Telekom Baskets Bonn, Yunanistan'da AEK ile karşılaşacak.



AVRUPA'DA 250. MAÇ



Avrupa kupalarında 250. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 249 müsabakada 134 galibiyet, 113 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Bu karşılaşmalarda 19 bin 797 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 19 bin 247 sayı gördü.





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