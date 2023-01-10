Pınar Karşıyaka'nın konuğu UCAM Murcia

Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi play-in ikinci maçında 11 Ocak Çarşamba günü İspanya'nın UCAM Murcia ekibini konuk edecek.



Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.



İki galibiyete ulaşacak takımın son 16 turuna yükseleceği eşleşmede, İspanya'da oynanan ilk maçı UCAM Murcia 97-92 kazandı. İspanyol ekibi yarın da kazanması durumunda son 16 turuna yükselecek.



Pınar Karşıyaka'nın kazanması durumunda ise serinin üçüncü ve son maçı 17 Ocak Salı günü Murcia'da oynanacak.



Rakibiyle 2017-2018 sezonunda Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşan Pınar Karşıyaka, İspanyol ekibine iki maçta da yenilerek Dörtlü Final vizesi alamamıştı.



- Avrupa'da 255. randevu



Avrupa kupalarında 255. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 254 müsabakada 135 galibiyet, 117 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.



Bu karşılaşmalarda 20 bin 194 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 19 bin 663 sayı gördü.





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