Pınar Karşıyaka'nın konuğu Gaziantep Basketbol

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. hafta erteleme maçında Pınar Karşıyaka ile Gaziantep Basketbol 27 Aralık Salı günü İzmir'de karşılaşacak.



Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol karşılaşmasında Emin Moğulkoç, Can Mavisu ve Yiğit Gönültaş hakem üçlüsü görev yapacak.



Geride kalan 11 maçta 8 galibiyet ve 3 yenilgi alan Pınar Karşıyaka, 19 puanla maç eksiği ve averajla 5. sırada yer alıyor. Yeşil-kırmızılı ekip üst üste 5 maçını kayıpsız geçti.



Gaziantep Basketbol ise 11 müsabakada 4 galibiyet ve 7 mağlubiyet ve topladığı 15 puanla averajla 14. durumda bulunuyor.





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