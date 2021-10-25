Pınar Karşıyaka'nın konuğu BAXI Manresa!

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, İspanya temsilcisi BAXI Manresa ile 26 Ekim Salı günü İzmir'de karşılaşacak.



Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki Pınar Karşıyaka-BAXI Manresa müsabakası saat 19.00'da başlayacak. Grupta namağlup durumda bulunan iki ekip, ilk 2 sırada yer alıyor.



Grubun diğer maçında Polonya temsilcisi Arged BM Stal Ostrow Wielkpolski, İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav Kudüs'ü 27 Ekim Çarşamba günü konuk edecek.



Avrupa'da 241. karşılaşma



Avrupa kupalarında 241. maçına yarın çıkacak olan İzmir temsilcisi, 240 karşılaşmada 131 galibiyet, 107 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.



Yeşil-kırmızılı ekip, 19 bin 130 sayı atarken, potasında 18 bin 532 sayı gördü.





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