Pınar Karşıyaka, L Grubu'nu lider bitirmeyi garantiledi

FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 5. maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Enisey'i 96-73 mağlup etti.

Haber; AA
Pınar Karşıyaka, L Grubu'nu lider bitirmeyi garantiledi
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29 Ocak 2020 17:49
FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 5. maçında deplasmanda Enisey'le karşılaşan Pınar Karşıyaka, mücadeleden 96-73 galip ayrıldı.

Grupta geçen hafta çeyrek final vizesi alan Pınar Karşıyaka, bu galibiyetle son maçlar öncesinde grubu lider bitirmeyi de garantiledi.

Salon: Arena Sever

Hakemler: Haris Bijedic (Bosna Hersek), Marek Maliszewski (Polonya), Mihkel Manniste (Estonya)

Enisey: Rebic 7, Berry 15, Green 8, Zubcic 13, Gudumak 2, Zakharov 16, Hogue 6, Komissarov 6, Viktorov

Pınar Karşıyaka: Taylor 10, Triche 8, Metecan Birsen 7, M'Baye 2, Morgan 29, Yunus Sonsırma 4, Onuralp Bitim, Kennedy 14, Crocker 19, Nusret Yıldırım 3, Arca Tülüoğlu

1. Periyot: 17-24

Devre: 36-44

3. Periyot: 48-73

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