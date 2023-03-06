Pınar Karşıyaka kaldığı yerden

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, depremler nedeniyle sezona verilen ara sonrası Tofaş'ı deplasmanda 86-81 yenerek galibiyetlere kaldığı yerden devam etti.



Ligde son 3 maçını kazanan Pınar Karşıyaka, 19 maçta 14 galibiyetle zirve yarışında 3'üncü sıradaki yerini korudu. Karşıyaka'da ligde son dönemde bazı maçlarda 5 kişilik yabancı kontenjanına takılan Litvanyalı yıldız Kuzminskas, 6'da 5 üçlükle ürettiği 22 sayıyla en skorer isim oldu.



Antrenör Ufuk Sarıca, Tofaş galibiyetinin ardından, "Öncelikle ülkemizde gerçekleşen depremlerden çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Depremden etkilenen bütün vatandaşlarımaza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Umarım ki bir daha yaşamayız. Bütün oyuncularım Tofaş önünde çok kuvetli oynayıp müthiş mücadele sergilediler. Maçta 24 asist yapmışız, bu da paylaşımımızın çok iyi olduğunu gösteriyor. Artık lider Fenerbahçe Beko maçına hazırlanacağız" dedi.

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