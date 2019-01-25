Pınar Karşıyaka iyi başlangıç hedefinde

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısını 14 maçta 6 galibiyetle 10. sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, ikinci yarının ilk sınavında 26 Ocak Cumartesi günü Tofaş'a konuk olacak.
Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Yeni transfer Evans'ın ligde ilk kez forma giyeceği yeşil-kırmızılı ekipte ameliyat olan Tayfun dışında eksik yok.
Ligde Play-Off hattının 1 galibiyet gerisinde bulunan Karşıyaka, hafta içinde FIBA Europe Cup'ta Szolnoki Olaj'ı 102-95 mağlup edip son 16 turu yolunda avantaj yakalayarak moral buldu. Tofaş, ligde ilk yarı maratonunu 9 galibiyetle üçüncü sırada bitirdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Yeni transfer Evans'ın ligde ilk kez forma giyeceği yeşil-kırmızılı ekipte ameliyat olan Tayfun dışında eksik yok.
Ligde Play-Off hattının 1 galibiyet gerisinde bulunan Karşıyaka, hafta içinde FIBA Europe Cup'ta Szolnoki Olaj'ı 102-95 mağlup edip son 16 turu yolunda avantaj yakalayarak moral buldu. Tofaş, ligde ilk yarı maratonunu 9 galibiyetle üçüncü sırada bitirdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın