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Pınar Karşıyaka iyi başlangıç hedefinde

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısını 10. sırada bitiren Pınar Karşıyaka sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor

Kaynak: DHA
Pınar Karşıyaka iyi başlangıç hedefinde
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25 Ocak 2019 11:15
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısını 14 maçta 6 galibiyetle 10. sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, ikinci yarının ilk sınavında 26 Ocak Cumartesi günü Tofaş'a konuk olacak.

Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Yeni transfer Evans'ın ligde ilk kez forma giyeceği yeşil-kırmızılı ekipte ameliyat olan Tayfun dışında eksik yok.

Ligde Play-Off hattının 1 galibiyet gerisinde bulunan Karşıyaka, hafta içinde FIBA Europe Cup'ta Szolnoki Olaj'ı 102-95 mağlup edip son 16 turu yolunda avantaj yakalayarak moral buldu. Tofaş, ligde ilk yarı maratonunu 9 galibiyetle üçüncü sırada bitirdi.

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