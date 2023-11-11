Pınar Karşıyaka, İstanbul'dan galibiyetle döndü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Pınar Karşıyaka, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 93-75 mağlup etti.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Tolga Edis, Burak Yılmaz
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 21, Erdi Gülaslan 9, Perez 11, Upson 11, Bruinsma 1, Ray 8, Can Kurt, Leon Apaydın 3, Emircan Koşut 8, Yesukan Onar 2, Ata Kahraman 1, Murat Erensoy
Pınar Karşıyaka: Carey 10, Martin 20, Hilliard 8, Brown 13, Kenan Sipahi 13, Jaylon Brown 12, Furkan Haltalı 9, Efe Ergi Tırpancı, Thomas Akyazılı 6, Deniz Kılıçlı, Mert Celep 2
1. periyot: 21-26
Devre: 37-49
3. periyot: 54-75
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Tolga Edis, Burak Yılmaz
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 21, Erdi Gülaslan 9, Perez 11, Upson 11, Bruinsma 1, Ray 8, Can Kurt, Leon Apaydın 3, Emircan Koşut 8, Yesukan Onar 2, Ata Kahraman 1, Murat Erensoy
Pınar Karşıyaka: Carey 10, Martin 20, Hilliard 8, Brown 13, Kenan Sipahi 13, Jaylon Brown 12, Furkan Haltalı 9, Efe Ergi Tırpancı, Thomas Akyazılı 6, Deniz Kılıçlı, Mert Celep 2
1. periyot: 21-26
Devre: 37-49
3. periyot: 54-75
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