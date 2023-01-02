Pınar Karşıyaka, İspanya'da avantaj arıyor

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In etabının ilk maçında temsilcimiz Pınar Karşıyaka, salı günü İspanya'da UCAM Murcia'ya konuk olacak.



Palacio de Deportes de Murcia'da oynanacak karşılaşma saat 22.30'da başlayacak. Kaf-Kaf, 2 galibiyete ulaşan tarafın adını son 16 takım arasına yazdıracağı seride rakibiyle evinde 11 Ocak Çarşamba akşamı oynayacağı ikinci maç öncesi İspanya'da kazanıp avantaj yakalamaya çalışacak. Galibiyet sayılarındaki eşitlik halinde üçüncü ve son maç da 17 Ocak'ta Murcia'da oynanacak.



Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nu 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle üçüncü sırada bitirip ikili averajla adını Play-In'e yazdıran Karşıyaka, İspanya'da sezonun ilk deplasman galibiyetini almaya da çalışacak. Murcia ise bu sezon A Grubu'nu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle lider SIG Strasbourg'un ikili averajla gerisinde ikinci bitirdi.



Karşıyaka, Murcia'yla aynı organizasyonda daha önce 2017-2018 sezonunda çeyrek finalde karşılaştı. O sezon çeyrek final eşleşmesinde rakibine İzmir'deki ilk maçta 79-65 mağlup olan Kaf-Kaf, rövanşı da 81-72 kaybederek Final Four'a kalamadan elendi.

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