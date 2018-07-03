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Pınar Karşıyaka, İlkan Karaman'la anlaştı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu İlkan Karaman'ı transfer etti.

Kaynak: AA
Pınar Karşıyaka, İlkan Karaman'la anlaştı
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03 Temmuz 2018 20:06
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, 4 numara pozisyonunda mücadele eden İlkan Karaman'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlkan Karaman, yeniden Karşıyaka'da olduğu için mutluluk duyduğunu belirtti.

Başarılı bir sezon dileğinde bulunan İlkan Karaman, "Yeniden Karşıyaka taraftarının önünde olmaktan ve Karşıyaka formasını terleteceğim için sabırsızlanıyorum. İnşallah özlediğim Karşıyaka atmosferine bir an önce kavuşup, taraftarlarımızın desteği ile başarılı bir sezon geçiririz." ifadelerini kullandı.

Daha önce TOFAŞ, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor formaları giyen 28 yaşındaki İlkan Karaman, son olarak Demir İnşaat Büyükçekmece kadrosunda yer alıyordu.

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