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Pınar Karşıyaka, Henry'i renklerine bağladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Sek Henry ile anlaşmaya vardı.

Kaynak: DHA
Pınar Karşıyaka, Henry'i renklerine bağladı
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28 Temmuz 2018 13:28
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, geçen sezon İsrail takımı Maccabi Ashdod'da forma giyen Sek Henry ile sözleşme imzaladı.

Şutör gard pozisyonunda oynayan 31 yaşındaki ABD'li basketbolcunun geçen sezon İsrail Ligi'nde MVP (En Değerli Oyuncu) seçildiği vurgulandı.

Yeşil-kırmızılılar, 1.93 boyundaki Henry için "Hoşgeldin" mesajı yayınladı.
Japonya, Venezuela, Polonya, İtalya, İspanya, Fransa liglerinde forma giyen Sek Henry, geçen sezon Maccabi Ashdod'da 17.3 sayı ortalaması ve 6.2 asist ortalamasıyla mücadele etti. Kaf-Kaf, daha önce dış transferde İlkan Karaman, Erving Walker, Tayfun Erülkü ve Assem Marei ile anlaşmıştı.

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