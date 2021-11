Pınar Karşıyaka, HDI Sigorta Afyon'u rahat geçti!

ING Basketbol Süper Ligi 9. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, HDI Sigorta Afyon Belediyespor ile karşı karşıya geldi.



Müsabakanın 5. dakikasını 11-7 geride geçtikten sonra 11-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, 18-11 öne geçtiği periyodu 11 sayı farkla 28-17 önde bitirdi.



İkinci periyoda etkili başlayan Pınar Karşıyaka, Blackmon ve Can Korkmaz'ın 3 sayılık basketleriyle 15. dakikayı 17 sayı farkla 40-23 üstün geçti. HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Tarolis'in etkili oyunuyla aradaki farkı 7 sayıya (44-37) indirse de ev sahibi takım devreyi 48-37 önde tamamladı.



Üçüncü periyoda etkili başlayan konuk ekip, 25. dakikada Andric'in 3 sayılık basketiyle farkı 4 sayıya kadar (57-53) indirse de farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Pınar Karşıyaka, çeyreği 68-59 önde bitirdi.



Son periyotta da üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, müsabakadan 90-76 galip ayrıldı.



Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka



Hakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Ozan Çakar, Murat Ciner



Pınar Karşıyaka: Taylor 17, Yunus Sonsırma, Colson 6, M'Baye 20, Tyus 13, Blackmon 14, Berkan Durmaz 3, Mahir Ağva 8, Can Korkmaz 9, Burak Can Yıldızlı, Ali Efe Barış



HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Campbell 9, Shorter 9, Tarolis 17, Andric 7, Buckner 16, Merthan Mutlu, Bilgehan Diril 4, Efe Ergi Tırpancı 1, Ayberk Olmaz 12, Efe Beşok 1



1. Periyot: 28-17



Devre: 48-37



3. Periyot: 68-59









