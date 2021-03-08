Pınar Karşıyaka, Happy Casa Brindisi deplasmanında

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu ikinci hafta maçında Pınar Karşıyaka, 9 Mart Salı günü İtalya'da Happy Casa Brindisi ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pınar Karşıyaka, Happy Casa Brindisi deplasmanında
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08 Mart 2021 14:27
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu ikinci hafta maçında Pınar Karşıyaka, 9 Mart Salı günü İtalya'da Happy Casa Brindisi ile karşılaşacak.

Brindisi kentindeki Elio Pentassuglia Spor Salonu'ndaki müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak. Pınar Karşıyaka'nın ilk maçta TOFAŞ'ı mağlup ettiği grupta İtalyan ekibi ise İsrail temsilcisi Hapoel Unet-Credit Holon'a mağlup olmuştu.

Grubun diğer maçında TOFAŞ, Hapoel Unet-Credit Holon'u ağırlayacak.

- Avrupa'da 231. randevu

Avrupa kupalarında 231. karşılaşmasına çıkacak yeşil-kırmızılı ekip, geride kalan 230 karşılaşmada 125 galibiyet, 103 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Pınar Karşıyaka, bu müsabakalarda 18 bin 324 sayı atıp, potasında 17 bin 754 sayı gördü.



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